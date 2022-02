Szkolenie ze smrodów

– Dobrze, że on nie był koszykarzem zawodowcem, boby nam się do trumny nie zmieścił – mówi Marek. – Z tym Adamowiczem, prezydentem Gdańska, nieźle zakręcili. Niby go wnosili ci prezydenci miast w trumnie, a dopiero później go mieli skremować. Nigdy w to nie uwierzę. Sześciu prezydentów niosło trumnę z jego ciałem. Gdyby w środku były zwłoki, na pewno by go nie unieśli. Z przeniesieniem takiego rosłego mężczyzny nawet doświadczeni żałobnicy mieliby problem. A trumna też swoje waży. Musieli go wcześniej skremować i prezydenci nieśli trumnę z urną w środku. Jest jeszcze jedna rzecz, która to potwierdza. Adamowicz nie zmieściłby się do zwykłej trumny. Tradycyjna ma dwa metry długości. Odchodzi grubość desek, do tego poduszka. Ciało po śmierci też trochę się wydłuża. Przy stu osiemdziesięciu siedmiu centymetrach wzrostu już jest ciężko zmieścić ciało. A jego skrzynka na pewno nie była wydłużana. Od razu to widać – przekonuje.