"C'ixi z Troy": Wszystkie drogi powadzą do Eckmulu [RECENZJA]

Trzeba też przyznać, że C'ixi przeżywa mnóstwo przygód, więc czytelnikom w trakcie lektury wrażeń nie brakuje. I tak z tytułową bohaterką spotykamy się, gdy znajduje się na pokładzie żaglowca zmierzającego z Darshanu do Eckmulu, gdzie w tym czasie rządzi Thanos. Ten kupiecki statek z ładunkiem cennych kokonów rumpaków nie dociera jednak do celu, gdyż zostaje zaatakowany przez piracki sampang. Można stwierdzić, że C'ixi ma szczęście w nieszczęściu, gdyż okazuje się, że załoga napastników składa się wyłącznie z kobiet i ona też może do nich dołączyć!