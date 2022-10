"Trolle z Troy. Tom 6": Na włochatych bohaterów nie ma mocnych [RECENZJA]

Dla odmiany "W trollej szkole" to historyjka z dzieciństwa Wahy, w której obserwujemy jej przygody w czasie szkolnej wyprawy. No cóż, dość szybko się okazuje, że Fidelkastor nie jest najlepszym opiekunem dla dzieci, które znajdują się w poważnych tarapatach za sprawą słynnej czarownicy Wiagory. Otóż ważnym składnikiem sprzedawanych przez nią tabletek wigoru są zęby trolli! Wyrywanie ich dorosłym osobnikom jest niebezpieczne i trudne, dlatego łatwiejszym celem dla pomocnika czarownicy wydają się trollątka. Ale chociaż początkowo to polowanie wygląda całkiem obiecująco, to szybko pojawiają się komplikacje – z jednej strony z powodu działań wróżki zębuszki, z drugiej zaś z powodu przebiegłego planu Wahy. Oj, dzieje się tutaj sporo, a krew płynie nie tylko z wyrywanych zębów!