"Trolle z Troy. Tom 5": Rodzinne sekrety trolli i mędrców [RECENZJA]

Z kolei w "Spadku dla Wahy" z zainteresowaniem będziemy obserwować przebieg kampanii wyborczej prowadzonej przez kandydatów na stanowisko głównego czcigodnego. W tym przypadku ani sprawujący dotychczas tę funkcję Risto Furiatu, ani jego główny rywal Sarko (podobieństwo do byłego prezydenta Francji jest oczywiście nieprzypadkowe) nie cofną się przed żadną nieczystą zagrywką, a w samym centrum ich rywalizacji znajdzie się dość niespodziewanie Waha. Czytelnicy znający poprzednie części serii (a w szczególności "Historię Wahy") wiedzą, że jest ona córką właśnie Risto Furiatu i właścicielki domu schadzek Pani Na-palonej. Otwarcie testamentu tej ostatniej doprowadzi zaś do wyprawy Wahy – naturalnie w towarzystwie trolli – do dalekiego Eckmulu, a także może spowodować ujawnienie sekretów czcigodnego, co mogłoby oznaczać jego przegraną w wyborach. Trzeba przyznać, że fabuła tego albumu jest nieco zwariowana, ale za to okazji do śmiechu nam nie brakuje. Wszystkie zebrane w tym tomie historie zdają się zaś potwierdzać, że cała seria powróciła na dobre tory.