Trolle z Troy. Tom 4: Potwory wcale nie musza być duże [RECENZJA]

Zdecydowanie więcej atrakcji czeka na czytelników w kolejnej opowieści, chociaż w tym przypadku można też mieć wątpliwości, czy był to materiał aż na dwa pełne albumy („Pomniejszenie” i „Kudłacze na smokach”). Wszystko rozpoczyna się od niezbyt fortunnego ataku na przelatujące nad Falompem smoki, które przewożą towary należące do Kanguriusza i Tyboteusza Zipów. Bracia ci wykorzystują do maksymalizowania swych zysków swe dary pomniejszania i powiększania rzeczy, a ten pierwszy talent okazuje się przydatny również do unieszkodliwienia atakujących trolli.