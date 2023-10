Byli najgorętszą parą w showbiznesie. Zerwał z nią przez... SMS-a

Dwa słowa na koniec związku

W opublikowanym przez The New York Times fragmencie Spears wyjawiła też okoliczności ich rozstania. Narrację wokół zerwania trzyletniego związku przejął Timberlake, który wykreował się na pokrzywdzonego, zdradzonego chłopaka, żaląc się m.in. w piosence "Cry Me a River". Jak się okazuje, on też miał swoje na sumieniu.