Britney Spears napisze biografię i zarobi fortunę. Media piszą o gigantycznej kwocie

Jak donoszą amerykańskie portale, Britney Spears zarobi niebawem pokaźne pieniądze. Po tym, jak o prawa do publikacji burzliwych wspomnień wokalistki ubiegało się wielu wydawców, 40-letnia artystka wybrała hojną ofertę wydawnictwa Simon & Schuster. Za swoją biografię ma dostać 15 mln dolarów. Tyle samo, co były prezydent USA Bill Clinton za książkę "My Life", wydaną po wyborach prezydenckich w 2001 roku.