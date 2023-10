Britney Spears opisała gorący romans sprzed 20 lat. Aktor zaprzeczał

Jak donosi "Time", który pozyskał obszerne fragmenty książki "The Woman in Me" (premiera 24 października), Britney Spears po raz pierwszy opisała tam krótką, acz namiętną relację z Colinem Farrellem. Aktor i piosenkarka poznali się w 2003 r., gdy w jej okolicy kręcono film "S.W.A.T. Jednostka specjalna". Spears i Farrell mieli wspólnego znajomego, który wprowadził ją na plan, co zapoczątkowało dwutygodniowy romans.