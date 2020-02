Klasyczna historia o miłości na przekór podziałom społecznym

Odznaczająca się kunsztowną narracją, głęboko poruszająca historia o miłości i śmierci,

szaleństwie i nadziei, radości i utraconym dzieciństwie to prawdziwe arcydzieło liryzmu. Jest to

książka niezwykła, dociera bowiem do najgłębszych pokładów psychiki i odkrywa najbardziej

intymne przeżycia. Arundhati Roy w Bogu Rzeczy Małych wykazała niezwykłą odwagę w

pokonywaniu obyczajowych i społecznych tabu, w demaskowaniu świata pozornych wartości.

„Bóg rzeczy małych to prawdziwe arcydzieło, książka pod każdym względem wyjątkowa i nie ma

wątpliwości, że potomność umieści ją w czołówce najwybitniejszych powieści”.

„Harpers & Queen”

„Wspaniała powieść Arundhati Roy opowiada głównie o okaleczonych uczuciach. Mówi o

eksplodującej, intensywnej miłości w najbardziej podstawowych relacjach – pomiędzy matką i

synem, mężczyzną i kobietą, bratem i siostrą. O miłości, w której od początku tkwiły ziarna

szaleństwa, złudzenia, ucieczki, rozpaczy i okrutnej śmierci. Jak mówi Rahel, narratorka powieści:

„Równie dobrze można by dowodzić, że naprawdę zaczęło się to tysiące

lat temu... Że tak naprawdę zaczęło się to w dniach, kiedy ustanowiono Prawa Miłości. Prawa,

które ustalają, kogo należy kochać. I jak bardzo”.

„Outlook”

POWIEŚĆ WYRÓŻNIONA NAGRODĄ BOOKERA