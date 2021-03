Bloodshot USA – wirus na Manhattanie i szyderstwa z Trumpa [RECENZJA]

Psychologiczny dramat, sensacja, postapokaliptyczne widowisko –Jeff Lemire (scenariusz) próbował już wielu rzeczy, nastrojów i patentów , które czynią z "Bloodshot Odrodzenie" coś znacznie więcej niż krwawą opowieść o nieśmiertelnym mordercy. Można patrzeć na Bloodshota jak na połączenie Punishera z Wolverine'em, ale to, co Lemire wyprawia w swojej serii, wykracza poza wszelkie wyobrażenia i oczekiwania.

"Bloodshot USA" bardzo sprawnie domyka wątki piętrzące się w odcinkach "Odrodzenia". Z jednej strony robi to na modłę typowego superbohaterskiego crossovera, ale nie ma tu przesady znanej z flagowych serii Marvela czy DC, gdzie im więcej herosów/łotrów w kadrze, tym lepiej. Pod tym względem "Bloodshot USA" zaskakuje swoistą kameralnością, ograniczając liczbę postaci dramatu do niezbędnego minimum. I wychodzi mu to na dobre. Z drugiej strony, akcje na ulicach Nowego Jorku to spektakularne widowisko, więc miłośnicy "epickości" będą ukontentowani.