"Bloodshot Odrodzenie: Wyspa Bloodshotów": w kupie raźniej [RECENZJA]

Nieśmiertelny albinos sporo już w życiu przeszedł, ale wizyta na rzekomo bezludnej wyspie to zupełnie nowy poziom emocji. Czwarty tom "Bloodshot Odrodzenie" udowadnia, że w tej serii może zdarzyć się wszystko.

Psychologiczny dramat, sensacja, postapokaliptyczne widowisko –Jeff Lemire (scenariusz) próbował już wielu rzeczy, nastrojów i patentów , które czynią z "Bloodshot Odrodzenie" coś znacznie więcej niż krwawą opowieść o nieśmiertelnym mordercy. Można patrzeć na Bloodshota jak na połączenie Punishera z Wolverine'em, ale to, co Lemire wyprawia w swojej serii, wykracza poza wszelkie wyobrażenia i oczekiwania.

W "Wyspie Bloodshotów" (BLOODSHOT REBORN #14-18) na ten przykład wrzuca głównego bohatera do tropikalnej scenerii, gdzie spotyka inne owoce brutalnych eksperymentów z nanitami. Każdy z Bloodshotów jest przy tym wyciągnięty z innej epoki historycznej (a nawet szerokości geograficznej) – od drugiej wojny, przez Wietnam, zimną wojnę, aż po współczesne konflikty na Bliskim Wschodzie.

Lemire wymyślił taki oddział nie tylko po to, by rozpętać piekło z udziałem Deathmate (maszyna do zabijania o właściwościach terminatora T-1000). Każdy z Bloodshotów jest bowiem nośnikiem odrębnej historii i wyjątkowe spojrzenia na takie wartości jak patriotyzm, odwaga, oddanie.