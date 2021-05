Batman. Klątwa Białego Rycerza – recenzja komiksu wyd. Egmont

Wydany prawie dwa lata temu "Batman. Biały Rycerz" był pierwszym albumem spod znaku DC Black Label. Kolekcji skierowanej do dojrzałego czytelnika, który wymaga od superbohaterskich komiksów czegoś więcej niż efektownej nawalanki i klasycznych rozwiązań. "Biały Rycerz" idealnie wpisywał się w ten typ lektury, bo choć z kadrów spoglądały na nas same znajome twarze (lub maski), to Sean Murphy (scenariusz i rysunki) konsekwentnie dekonstruował mit Batmana i jego nemezis. Pytał: "co by było, gdyby…", wystawiają na ciężką próbę konserwatywnych fanów Mrocznego Rycerza.