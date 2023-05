Arcybiskup z makijażem, duchowni w intymnych sytuacjach. Teatr rozlicza się z kościołem

Z pewnością nie obraża on niczyich uczuć religijnych. Ani w sensie materialnym - nie wyśmiewa religii, wiary, symboli, osób duchownych, ani formalnym - w teatralnym foyer jest mnóstwo, więcej niż plakatów do spektaklu, informacji o tym, że poruszone w nim będą kwestie związane z tematem życia uczuciowego w kościele. Stosowny komunikat wygłoszony jest też tuż przed rozpoczęciem przedstawienia. Obsługa chętnie pomaga wyjść tym wszystkim, którzy uznają, że to jednak nie dla nich. Zostają więc tylko ci, którzy chcą to zobaczyć. Jeśli na końcu wyjdą oburzeni, to na własne życzenie.