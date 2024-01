Anna Bikont dotarła do żydowskich dzieci uratowanych przez polskie rodziny. Koniec wojny był dla nich początkiem kolejnej traumy

Niezależnie od dobrych intencji wychowawców, przejście do domu dziecka było kolejną traumą. Nowe miejsce, nowi ludzie, nowe zasady. Dzieci przechodziły żałobę po utraconej tożsamości, niektóre nie dopuszczały do siebie myśli, że są Żydami. Te, które jako kilkulatki uczone były pacierza, pamiętały, że krzyżyk na szyi to jedyna szansa na przeżycie i nie chciały się wyrzec wiary. Opiekunowie podchodzili do tego z reguły ze zrozumieniem, niezależnie czy dom dziecka był prowadzony przez religijnych Żydów, czy przez ludzi bliskich lewicy. Dzieci uczyły się tam nawiązywać kontakty, budować relacje. Po kilku latach chowania się na strychu czy w stodole dzieci miały nie tylko krzywicę, niedożywienie, stany lękowe czy depresyjne, ale też bały się wszystkiego, co czyhało za progiem. Mądrzy wychowawcy wiedzieli, że nie wolno karać dzieci za to, że chowają chleb. Świadomość, że trzymają jedzenie w tylko im znanym miejscu, dawała poczucie bezpieczeństwa.