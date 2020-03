"Angel Wings", II wyd. – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Nie interesujecie się historią II wojny światowej, a z awiacją macie tyle wspólnego, co nic? Nie szkodzi, ja też. Mimo to "Angel Wings" pochłonąłem na jednym posiedzeniu.

Komiksy o samolotach i podniebnych bitwach to ostatnia rzecz, po jaką bym sięgnął, szukając niezobowiązującej rozrywki na wieczór. Ale w tym przypadku już po kilku stronach wiedziałem, że to początek pięknej, acz niepozbawionej wad przyjaźni.

Zacznijmy od tego, że "Angel Wings" to jeden z najpiękniej narysowanych i wydanych albumów, jakie ostatnio miałem w rękach. Hiperrealistyczny styl Romaina Hugaulta, znanego m.in. z ilustracji do "Thorgala", z oczywistych względów przywodzi na myśl tytana pin-upu Gila Elvgrena. Ale w jego kadrach pobrzmiewają też echa twórczości Normana Rockwella, jednego z najwybitniejszych amerykańskich malarzy i rysowników, autora legendarnych okładek "The Saturday Evening Post".