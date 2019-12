Andrzej Sapkowski udzielił wywiadu. Lakonicznych odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Trzeba przyznać, że Andrzej Sapkowski jest specyficznym człowiekiem. Potwierdza to jego ostatni wywiad, jakiego udzielił Mennicy Gdańskiej. Odpowiadał bardzo krótko, niekiedy lakonicznie i jakby bardziej niż od niechcenia.

Pisarz odniósł się do osób, które atakują go hejtem w internecie. Sapkowskiego w ogóle hejterzy nie ruszają. - Hejt nie ma do mnie dostępu, bo nie odwiedzam w internecie miejsc, gdzie ów występuje. Hejterami jako ogółem pogardzam głęboko. Dawniej napisanie kredą na murze "Jasiu jest gópi" wymagało aktywności, wysiłku i odwagi, bo groziły konsekwencje, choćby w postaci mandatu lub tego, że rzeczony Jasio nakopie do dupy. Dziś internetowy hejter to pryszczaty ospalec i we własnym mniemaniu bezkarny tchórz, plujący witriolem na monitor i sypiący łupież do klawiatury. Czyli godne pogardy zero - mówił.