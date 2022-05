Agata Młynarska zdradziła dalsze plany Tomasza Lisa? "Życzę ci jak najmniejszych strat"

"Prowadziłam wówczas program 'Świat się kręci' w TVP 1 i od wielu lat byłam już zaangażowana w działalność na rzecz kobiet. Także tego, jak postrzegane są w Polsce kobiety dojrzałe, jak są traktowane na rynku pracy, w rodzinie, mediach. Wówczas (choć dziś nadal) przebicie się do mediów ze 'starą' babą (co w Polsce oznacza już kobietę 40-letnią) na okładce było bardzo trudne. [...] Temat dostrzegł naczelny i 'dał' mu okładkę! [...] Tym naczelnym był Tomasz Lis. Teraz, Tomku, kiedy już nim nie jesteś, dziękuję ci. To był ważny wywiad. Obok zamieściliście rzetelny raport o sytuacji kobiet. Tak warto pracować" - wspomina Agata Młynarska.