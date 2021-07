Żywcem spłonęło 91 kobiet. Piekło na norweskiej wyspie

Podważenia fundamentów ich świata. To było nie do pomyślenia, że samotne kobiety, wdowy po rybakach, którzy utonęli podczas sztormu, były w stanie zorganizować sobie życie. Same zajmowały się sprawami wioski, ba, same wypływały w rejsy i przywoziły z nich sporo ryb. To kompletnie unieważniało wszystkie utarte schematy dotyczące funkcjonowania społeczeństwa. Nagle okazało się, że mężczyźni, którzy byli uznawani za fundament codziennego życia, wcale nie są niezbędni do tego, żeby mogło się ono spokojnie toczyć. To bez wątpienia był wielki szok, który przyniósł wielki strach. Reakcja musiała być gwałtowna.