Żulczyk nie pije od 7 lat. Mówi, co mu pomogło

"Alkohol przez lata był narzędziem odróżniania naszych od obcych, wódka budowała plemienność. Proszę spojrzeć na język, takie powiedzenia jak: 'znam go' i 'piłem z nim' – to są synonimy. 'Wódki z tobą nie piłem' – to jawne wypowiedzenie komuś zaufania" - zauważa pisarz.