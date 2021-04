Żulczyk pożegnał Krawczyka. Znów oberwało się prezydentowi

W lany poniedziałek zmarł Krzysztof Krawczyk. Od wczoraj żegna go cała Polska, w końcu gwiazdor był legendą polskiej estrady, na której występował przez blisko 60 lat. Pożegnalny post na swoim Facebooku umieścił także pisarz Jakub Żulczyk.

Autor "Ślepnąc od świateł" podzielił się piosenką Krawczyka do słów Janusza Kondratowicza zatytułowaną "Rysunek na szkle" i pożegnał gwiazdora, wyznając: "Był szefem i polskim Elvisem. RIP". Krótki post sprowokował fanów Żulczyka do licznych komentarzy. Wielu z nich odnosiło się też do treści kondolencji, które po śmierci muzyka zamieścił na Twitterze Andrzej Duda.