Pisze kontrowersyjne książki. Uważa, że nie można zmuszać do czytania

- Generalnie uważam, że zmuszanie ludzi do czytania jest czymś złym. Lista lektur powinna zostać przepisana w taki sposób, żeby zakodować nawyk czytelniczy, a dzisiaj nie przekonasz nastolatków Kafką, Białoszewskim i Conradem. To będzie przygoda dla jednej na sto osób. Czy ma to służyć zdobyciu kapitału kulturowego, niezbędnego do funkcjonowania w społeczeństwie? Być może, ale ja sam dopiero jako dojrzała osoba odkryłem, że Reymont, Prus, a nawet Mickiewicz to wspaniała literatura, z którą można przeżyć fantastyczną przygodę. Wymagało to ode mnie własnej woli - powiedział.