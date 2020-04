Pobił Sienkiewicza i Tokarczuk. To jego chcą czytać Polacy

Czytelnicy książki najczęściej kupowali (41 proc.), pożyczali od znajomych (35 proc.), dostawali w prezencie (31 proc.), wypożyczali z biblioteki (27 proc.) lub znajdowali we własnym księgozbiorze (20 proc.). Nadal najchętniej czytaną formą są książki papierowe. Czyta je 39 proc. Polaków. 2,5 proc. czyta e-booki, a 3 proc. słucha audiobooków.

2019 r. przyniósł zmianę w rankingu najpopularniejszych autorów. Na pierwszym miejscu uplasował się Remigiusz Mróz . Drugie miejsce zajęła Olga Tokarczuk – na co wpływ miało przyznanie jej literackiej nagrody Nobla. Podium zamyka Stephen King . To pierwszy raz od 2012 r., kiedy listę najpopularniejszych autorów otwiera aż trzech współczesnych pisarzy, deklasując tym samym Henryka Sienkiewicza , który znajdował się w czołówce dzięki temu, że jego książki są w kanonie lektur szkolnych.

"Dziś rano Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki badań czytelnictwa w Polsce w 2019 r. – a ja wciąż nie dowierzam w to, co widzę. Na szczycie po raz pierwszy od lat umościł się żyjący polski autor; w dodatku skądinąd Wam znany. Na drugim miejscu zaś jeszcze lepiej znana żyjąca polska autorka, która powinna znaleźć się o oczko wyżej. Dziękuję, bo to wyłącznie Wasza zasługa.