Żona Alberta Einsteina. Geniusz zdradzał ją z własną kuzynką, okradł z dorobku naukowego, traktował jak służącą

W tej sytuacji bez dyplomu i męża Mileva wróciła do rodzinnego domu i w styczniu 1902 roku urodziła córeczkę Elżbietę. Z zachowanej korespondencji wynika, że autor szczególnej teorii względności interesował się stanem zdrowia Milevy oraz dziecka, ale nigdy nie zobaczył niemowlęcia. Biografowie do dzisiaj nie są w stanie ustalić co stało się z dziewczynką. Najprawdopodobniej zmarła na szkarlatynę lub została oddana do adopcji.