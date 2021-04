22 najlepsze polskie kryminały. Znasz je wszystkie?

Na tzw. długiej liście książek nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru znajdują się 22 tytuły 21 autorów. Wśród pisarzy, którzy mają szansę otrzymać pamiątkową statuetkę autorstwa Małgorzaty Burban oraz zgarnąć 25 tys. złotych znaleźli się zarówno uznani twórcy, jak i debiutanci.

Nazwisko zdobywcy tegorocznej nagrody zostanie ogłoszone w trakcie uroczystej gali, która zgodnie z planami ma się odbyć 29 maja we Wrocławiu. Ale jeszcze wcześniej (5 maja) lista nominowanych zostanie zawężona do 7 tytułów. Wszystko w rękach kapituły, w której skład wchodzą: prof. Małgorzata Omilanowska (przewodnicząca), prof. Bernadetta Darska, prof. Anna Gemra, dr Anna Marchewka, Piotr Kofta i Grzegorz Sowula.

Zobacz: "Żmijowisko": Wojciech Chmielarz o pracy nad książką i serialem

Nagroda Wielkiego Kalibru towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Kryminałów we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2004 roku przez wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.