Chmielarz przypomina, jak mówiono o Komorowskim. Żulczyk zagrał w ich grę?

I tak pozostaliśmy krajem z nieproporcjonalnie wysoką sankcją karną dla obywatela, który znieważa osobę piastującą stanowisko Prezydenta RP. Jednak w latach 2010-2015, kiedy to funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełnił Bronisław Komorowski, zdaniem pisarza nikt nie przejmowano się zbytnio konsekwencjami znieważania (co prawda głośna była wówczas sprawa twórcy strony antykomor.pl, ale jak zauważa Chmielarz nie był on jedyną osobą, która w dyskursie publicznym przesuwała granice).

"Te wszystkie 'Bule', 'Komoruskie', 'Bredzisławy', obrazki w stroju sowieckiego żołnierza, 'karykatury', gdzie jest przedstawiony jako prostytutka na usługach Putina. Żeby już o gwizdach na cmentarzu nie wspomnieć. Wtedy nikt z PiSu i z przyległości nie protestował", napisał z wyrzutem autor "Żmijowiska" . W jego opinii, polityczni przeciwnicy PO dawali wówczas ciche przyzwolenie "na lincz na prezydencie Komorowskim", przesuwając tym samym umowne "granice tego, co można, a czego nie można w stosunku do prezydenta RP, a Żulczyk gra teraz po prostu na ich boisku" .

"Chcę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że prokuratura to ogromna instytucja. Pracuje tam tysiące ludzi, z których większość jest uczciwych i dobrze wykonuje swoje obowiązki. Ale takie sytuacje coraz bardziej przekonują mnie do tego, że jeśli kiedykolwiek PiS straci władzę, to prokuraturę będzie trzeba po prostu rozwiązać i wypalić do gołej ziemi, bo żadna liczba kryształowo nawet uczciwych ludzi nie będzie w stanie uleczyć aż tak przegniłej organizacji", dopowiedział ostro Chmielarz.