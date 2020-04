Wojciech Chmielarz przeczyta fragmenty najnowszej powieści na żywo. Transmisja w WP

W związku z pandemią koronawirusa wszystkie instytucje kultury w Polsce zostały zamknięte. Konsekwencją jest również odwołanie targów książki oraz spotkań autorskich. Dla czytelników oznacza to utrudniony dostęp do ważnych literackich wydarzeń, a dla części pisarzy - wymierne straty finansowe.

- Szanowni Państwo, różni artyści robią w internecie różne rzeczy. Niektórzy grają, inni śpiewają. Ja nie potrafię na niczym grać, nie potrafię też śpiewać, więc będę wam czytał. Czytać też nie potrafię. To znaczy potrafię czytać, ale jeśli chodzi o czytanie na głos, to czytam niewyraźnie, pośpiesznie i z lekką wadą wymowy. Także ten, miłego słuchania. Acha... I będę was jeszcze prosił o pieniądze. Ale za to będę czytał początek najnowszej powieści. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba – zapowiada spotkanie Chmielarz.