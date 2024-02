Zbierała pieniądze na znanego fotografa. On nic o tym nie wiedział

Niedenthal to brytyjsko-polski fotograf, syn emigrantów wojennych, który po raz pierwszy odwiedził ojczyznę rodziców w 1963 r. To on jest autorem słynnych zdjęć, przedstawiających Jana Pawła II z goździkami na Jasnej Górze czy z zapłakaną dziewczynką w czerwonej chustce; to jego wpuszczono jako pierwszego zagranicznego korespondenta do Stoczni Gdańskiej w czasie strajku w 1980 r.; to on uchwycił opancerzony transporter na tle billboardu promującego nowy film w kinach – "Czas Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli.