Zamieszanie wokół muralu Banksy'ego. Stworzył go na murach więzienia

Praca najsłynniejszego artysty streetartowego pojawiła się na ceglanych murach byłego zakładu karnego w Reading. Ponieważ w więzieniu tym karę za homoseksualny związek odbywał niegdyś pisarz Oscar Wilde , a skazaniec stworzony przez Banksy'ego, "wykorzystuje" do ucieczki maszynę do pisania, która "posłużyła" jako obciążnik liny wykonanej z powiązanych prześcieradeł, błyskawicznie połączone te fakty.

Mimo zachwytu społeczności lokalnej, która uznała, że dzięki pracy Banksy'ego uda się im zrealizować marzenia (o nim za chwilę), grafika zatytułowana "Create Escape" ("Stwórz ucieczkę") została częściowo zdewastowana. Ktoś zamalował wspomnianą maszynę do pisania i pod pracą Banksy'ego umieścił napis "Team Roobo" ("Drużyna Roobo"). Nawiązując tym samym do dawnego konfliktu między artystami. Ponoć wojna między nimi zaczęła się, gdy Banksy stworzył swoją pracę w miejsce 25-letniego muralu Roboo pod jednym z londyńskich mostów . Gdy ogłoszono, że Roobo zmarł, Banksy złożył jednak hołd dawnemu rywalowi.

Zobacz: Robbo vs Banksy- Graffiti Wars FULL VIDEO

Niesławny zakład karny pełnił swoją funkcję do roku 2014. Ogromny budynek został wystawiony na sprzedaż przez brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Lokalni aktywiści, którzy 1 marca zobaczyli grafikę uciekającego więźnia, od razu byli przekonani, że autorem musi być Banksy, który w ten sposób wyraża poparcie dla ich pomysłu na przekształcenie budynku w centrum kultury i praw osób LBGT+.

Gdy mural został zdewastowany członek lokalnej społeczności postanowił usunąć napis przy użyciu płynu do mycia naczyń. Powstrzymała go ochrona. Po tym incydencie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, do którego należy stare więzienie, postawili pod murem barierki i, jak podaje BBC, zdecydowali się wprowadzić stałą kontrolę miejsca. Tymczasem maszyna już dawno "dynda" pod mostem.