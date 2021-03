Banksy potwierdził autorstwo. I to w jakim stylu

O pracy, która powstała w nocy na przełomie lutego i marca, już pisaliśmy. Eksperci byli zgodni, że to tylko kwestia czasu, kiedy Banksy potwierdzi swoje autorstwo. Najnowsza grafika przedstawia więźnia zakładu karnego Reading, który ucieka po spuszczonych przez mór prześcieradłach. Na ich końcu, jako odważnik, dynda maszyna do pisania.

Kiedy artysta podejmuje wielką decyzję o kształcie i miejscu swojego nowego dzieła, działa już bez presji. Jeśli chce użyć wzoru szablonu, po prostu to robi. Wie jak dodać do swojego dzieła światła. Dopieszcza je rozpylając farbę. Wykańczając nadaje pracy charakteru. Używa także wałka. Wszystko idzie idealnie, a tworzenie dostarcza autorowi radości i przynosi nowe pomysły. Farba jest idealnie dostosowana do techniki. "Malarsto dla mnie reprezentuje wolność. Mogę stworzyć świat, który chce zobaczyć, i którego chcę być częścią" - słyszymy głos Boba Rossa i patrzymy na nową grafikę Banksy'ego.