"Yakari – 9. Więźniowie wyspy": Dobro dobrem wraca [RECENZJA]

W tym momencie jasne jest, że Yakari i jego przyjaciele nie będą w stanie dopłynąć do brzegu, muszą więc liczyć na ratunek z zewnątrz lub przetrwać na wyspie do chwili, aż woda opadnie do znacznie niższego poziomu. Okazuje się jednak, że w jeszcze gorszej sytuacji jest rodzina łosi, która też tam utknęła. Tak się bowiem nieszczęśliwie złożyło, że na uciekającego Brzózka runęło rażone piorunem drzewo…