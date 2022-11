Wyznania seryjnego mordercy. Makabryczne zabawy z siostrą były początkiem

Dwudziestego siódmego sierpnia 1964 roku Kemper przyglądał się, jak jego babka, siedząc w kuchni, robi korektę książki dla dzieci. Nagle kobieta wrzasnęła na niego, żeby przestał się na nią gapić. Kemper wstał, wziął broń i powiedział, że idzie postrzelać do wiewiórek. Babcia zastrzegła, żeby nie strzelał do ptaków, i odwróciła się z powrotem do pracy. Gdy to zrobiła, Kemper strzelił jej w tył głowy i kilkakrotnie między łopatki. Potem dźgnął ją nożem i zakrył jej głowę ręcznikiem. Gdy dziadek wrócił do domu, Kemper zastrzelił również jego. Potem zadzwonił do matki i przyznał się do tego, co zrobił, ta zaś kazała mu zadzwonić na policję, co uczynił. Po wielu latach drobnych zniewag i braku akceptacji wystarczyła jedna ostra wypowiedź, by czara się przelała. Zrealizowawszy swoje mordercze fantazje, mógł teraz bezkarnie zabijać.