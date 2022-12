Wyglądała jak mężczyzna. "Żona" Konopnickiej była z nią przez 20 lat

Tak! Dotarłam do niezbadanych do tej pory papierów po Dulębiance, które przekazano po jej śmierci do lwowskiego Ossolineum. Po wojnie zostały we Lwowie, ale wrocławskie Ossolineum od lat prowadzi systematyczną digitalizację tamtych zbiorów, dlatego mogłam na ekranie własnego komputera przejrzeć setki skanów. Znalazłam tam mnóstwo cennych materiałów: rękopisy wystąpień, afisze z kampanii wyborczej, plik listów i pocztówek pisanych do Dulębianki między innymi przez jej siostrę mieszkającą w Chicago, jedną z pierwszych Polek z doktoratem z filozofii obronionym w Zurychu – to też kolejna kapitalna historia - oraz córkę Konopnickiej, Laurę Pytlińską.