Wulgarny atak na Mariusza Szczygła. "Dlaczego przysłał mi Pan ten stek wyzwisk?"

"Zdechniesz jako zwykłe zapomniane g...o"

Nie zdradzając jakichkolwiek danych nadawcy, Mariusz Szczygieł pokazał wiadomości, jakie otrzymywał od pewnego internauty. "Prawdziwy patriota" postanowił napisać do dziennikarza po jednym z jego postów. Najpierw mężczyzna zwyzywał pisarza, nazywając go m.in. "s...tą" i "g...em", po czym dodał "zbulwersował mnie pański stosunek do ojczyzny".