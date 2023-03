Mariusz Szczygieł o papieżu: "I guru, i obrońca pedofilów"

Autor filmu o Karolu Wojtyle sięgnął do rozmów ze świadkami i ofiarami pedofilii, a także do dokumentów państwowych i kościelnych. W konsekwencji wykazał, że przyszły papież nie miał czystego sumienia, jeśli chodzi o walkę z przemocą seksualną. Niedługo po emisji materiału Sejm, większością głosów Zjednoczonej Prawicy, podjął uchwałę o obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Marszałek Elżbieta Witek wygłosiła orędzie do narodu, twierdząc że "spadkobiercy komunistów niszczą papieża po jego śmierci". Z kolei ambasador USA Mark Brzezinski został wezwany na dywanik do polskiego MSZ i musiał wysłuchać skarg na TVN. Coraz szerszą rzeką płyną też do KRRiTV skargi od widzów, których uczucia religijne obraził film.