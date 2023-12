Wściekły "Byk". Dramat Szczepana Twardocha zachwyca jako słuchowisko

"Byk" to drugi po "Pokorze" tekst dramatyczny Szczepana Twardocha. Warto wziąć poprawkę na to, że "Pokora" jest pełnowymiarową powieścią, zaadaptowaną później na scenariusz spektaklu w Teatrze Śląskim w Katowicach. "Byk" to monodram i tekst na wskroś teatralny. Trudno odebrać go inaczej, niż wyobrażając sobie gotowy spektakl, w którym tytułowy bohater ostro zwraca się raz do siebie, raz do publiczności.