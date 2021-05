Wyznał, że jest alkoholikiem. Dostał propozycję od telewizji. Brak słów

Ponadto Żulczyk jest także współautorem podcastu o uzależnieniach i trzeźwieniu, który ma już trzeci sezon. Tym bardziej dziwi pomysł, by to właśnie Jakub Żulczyk miał zostać ekspertem oceniającym postępy uczestników "w programie typu Masterchef o tematyce alkoholowo-koktajlowej". To nie żart! Pisarz podzielił się na swoim Facebooku, że odebrał telefon z taką właśnie ofertą: alkoholik oceniający barmanów.