WP dla edukacji. Quizy, lekcje online, muzyczne zajęcia dla maluchów. Sprawdź, co przygotowaliśmy

Lekcje online

Od 19 marca na WP Pilocie można korzystać z lekcji online. Doświadczeni nauczyciele – korepetytorzy przez 90 minut pomagają w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Przed pandemią koronawirusa egzamin z całego materiału szkoły podstawowej zaplanowany był na 21-23 kwietnia i na razie nie słychać o tym, by miało się to zmienić. Dlatego lekcje online prowadzone są cały czas.