Wojny nieskończoności – nowy początek w uniwersum Marvela

"Wojny nieskończoności" to spektakularne przejście z Marvel Now! 2.0 do Marvel Fresh, która to linia jest klasycznym restartem uniwersum Marvela. Jeżeli ktoś zamierzał wejść w świat tych komiksów, a bał się zagmatwania i ilości różnorodnych, powiązanych ze sobą serii, to początek Marvel Fresh jest do tego świetną okazją. Od maja na polskim rynku będą ukazywać się komiksy ("X-Men", "Avengers", "Spider-Man" itd.) z numerem 1 na grzbiecie.