Władze Chin wzywają: potrzeba więcej cenzorów!

Prof. Jacoby: - Jest wciąż działająca w Hong Kongu i pisząca po angielsku strona "The South China Morning Post". Tam nawet delikatnie informowali o protestach, balansując między strachem przed władzami chińskimi a podawaniem rzetelnych informacji. Ale jeśli chodzi o Chiny kontynentalne, to wszystko jest tam kontrolowane przez partię komunistyczną. Wszystkie media dostają dyrektywy, co mogą mówić i pisać, a czego nie. To jest codzienny wykaz przesyłany z centrali do "dziennikarzy" państwowej telewizji CCTV, radia i gazet.