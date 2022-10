Niech żyje Przewodniczący Od Wszystkiego!

Chiny to nie Rosja. To inna, bardziej wysublimowana kultura polityczna, a nie bojarska. Ta druga, jak pokazał teraz Putin, to walnąć przeciwnika w łeb bez względu na konsekwencje. Chińska natomiast to – jak sugerował Sun Zi – pokonać przeciwnika bez walki, czyli przechytrzyć go, oszukać, przekupić lub skorumpować.