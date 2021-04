Wielkanoc w czasie pandemii. "Święconkę" zrób sobie sam

Bez "święconki" nie ma Wielkanocy. To element swoistego credo wielu Polaków, którzy co roku wkładają do wiklinowego koszyka obowiązkowe produkty z niepisanej listy. Muszą być ugotowane na twardo jajka, maślany baranek, babka, kiełbasa, chrzan, sól i pieprz. Nie zaszkodzi dołożyć wędlinę, a kiedy przykica czekoladowy zając, dla niego też znajdzie się miejsce. Taki ładunek przykryty śnieżnobiałą serwetką ląduje w Wielką Sobotę na stole przed kościołem, gdzie ksiądz (albo kleryk przybyły na rodzinną parafię z seminarium) czyta fragment Ewangelii, wzywa do wspólnej modlitwy i kropi wszystko dookoła wodą święconą. Tak było dotychczas, bo w tym roku "święconka" znowu będzie wyglądała zupełnie inaczej.

Katolik ma obowiązek przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty (spowiedź) i w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. W czasie pandemii, gdy zalewa nas już trzecia fala, uczestniczenie w praktykach religijnych jest jednak szczególnie ryzykowne. Niektórzy duchowni drwią z zagrożenia i ignorują obostrzenia. Na szczęście tych odpowiedzialnie myślących jest znacznie więcej. Za zgodą biskupów od ponad roku uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Eucharystii (obowiązek katolika) może odbywać się za pośrednictwem transmisji telewizyjnej czy internetowej. Ale co z Wielkanocą, z zwłaszcza ze święceniem pokarmów?

Wydawać by się mogło, że jasny komunikat Episkopatu załatwia sprawę i rozwiewa wszelkie wątpliwości związane z obchodami świąt Wielkiej Nocy. Na stronach internetowych parafii można znaleźć "instrukcję obsługi" domowego błogosławienia pokarmów. Bo choć przez całe życie kojarzymy ten rytuał z obecnością duchownego wyposażonego w kropidło, to w katolickiej rzeczywistości forma "święcenia" pokarmów jest drugorzędna. Nieważne, czy zrobi to matka, ojciec, czy ktoś z domowników. Czy na stole będzie biały obrus i zapalona świeca. Wszystko to są symbole i elementy tradycji, które bardzo często odwracają uwagę od tego, co w Wielkanocy najważniejsze.