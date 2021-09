Walter Keane i tajemnica wielkich oczu. Historia malarskiego oszustwa

Po ślubie Walter porzucił dotychczasową pracę, by poświęcić się artystycznemu biznesowi. Postanowił, że pomoże żonie, bardziej nieśmiałej od niego, sprzedawać obrazy. Margaret już wtedy malowała nostalgiczne i mroczne portrety z "wielkimi oczami". Podpisywała je zazwyczaj tylko nazwiskiem – "Keane", co spowodowało, że Walter nie miał żadnych oporów, by przed nabywcami udawać, że to on jest twórcą charakterystycznych dzieł. Tak właśnie wyglądał artystyczny biznes w jego wykonaniu. Margaret nie miała o niczym pojęcia. Do czasu.