Tintin w świecie kobiet. Malarz wygrał proces

Belgijska firma Moulinsart, będąca wyłącznym posiadaczem wszystkich praw do dzieła Hergéa, oskarżyła Xaviera Marabouta o kopiowanie i naruszenie moralnego prawa twórcy "Tintina" bez zgody jego prawowitych właścicieli. Domagali się od malarza 10 tys. do 15 tys. euro odszkodowania. Przegrali proces. W zamian będą musieli wypłacić 10 tys. euro odszkodowania artyście oraz zwrócić dwukrotnie wyższe koszty procesowe. Jest to pierwsza runda w bitwie, która trwa od czterech lat.