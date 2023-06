W Polsce najtaniej powiększysz penisa. Pacjenci przylatują na zabieg z całej Europy

Chciałoby się powiedzieć: co pacjent, to historia. Jasne, większość osób deklaruje: robię to dla siebie. Ale lekarze i terapeuci przytaczają w "Gładko" masę historii o tym, jak ktoś jest w związku poniżany, porównywany do wcześniejszych partnerów czy partnerek. Jedna z kobiet dostała ultimatum: jeśli nie odmłodzi swojej sfery intymnej, partner ją rzuci. Jest też przypadek pacjenta łódzkiej kliniki: raz przyszedł powiększyć penisa, bo partnerka uznała, że jest niedostatecznej wielkości. Niedługo potem wrócił do tej samej kliniki i wyznał, że już ma nową dziewczynę, a ta z kolei nie lubi dużych penisów i prosi, aby ten kwas hialuronowy mu "zdjąć".