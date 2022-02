Trolle Putina chciały ją zniszczyć. Obelgi były najmniejszym problemem

Fałszywi internauci mielili w kółko te same kłamstwa, jak na przykład: "Putin chce pokoju i rozmów, prezydent Ukrainy dąży do wojny, Rosja nie złamała prawa międzynarodowego, dołączając Krym do swojego terytorium". Częściowo udało im się zrealizować cel: ludzie uwierzyli w niektóre z tych fałszerstw. Ponieważ trolle zapełniły sieć swoimi teoriami, niektórzy z użytkowników internetu nie wiedzieli już, co jest prawdą, a co nieprawdą w sprawie ukraińskiej.