Totalny absurd w rosyjskiej TV. Na zdjęciach z Polski zwrócili uwagę na jeden szczegół

To świetny wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż w krótkim czasie na polskim rynku ukazało się kilka książek o prezydencie Ukrainy. A dwa miesiące po premierze 20-procentowy rabat w księgarni stacjonarnej nie jest niczym nadzwyczajnym. Propaganda Putina chwyci się jednak każdej brzytwy, by przekonać rosyjskie społeczeństwo do swoich racji. Nawet jeśli przeczy to zdrowemu rozsądkowi i jest szyte bardzo grubymi nićmi.