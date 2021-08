Zmiany w programie nauczania. "W tym kraju to jest nieprzyzwoite"

Rudniańska widzi jeszcze jedno zagrożenie takiej narracji. "Tysiące dzieci na świecie od urodzenia żyje w środowisku wojny, nie zna innego, a my wciąż nie potrafimy przyznać, że każda wojna jest złem. Prowadzamy dzieci do muzeum i wkładamy im do głowy bohaterstwo powstańców. Po co zginęli? Mogliby żyć, zestarzeć się i umrzeć. Wojna nie może być cool: biegnę ubrany w panterkę i strzelam niebieskimi promieniami. Wojna jest brudem, zaburzeniem" - podkreśla.