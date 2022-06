Thor Marvel Classic – recenzja komiksu wyd. Egmont

Asgard upadł. Thor powrócił na ukochaną Ziemię i zaczyna szukać znajomych bogów, którzy odrodzili się w ludzkim świecie. Wcale nie po to, by przywrócić dawny porządek, lecz rozgościć się na Ziemi i właśnie na naszej planecie zbudować nowy dom. A dokładnie na amerykańskiej prowincji w stanie Oklahoma. Co z tego wyniknie? Jak będą wyglądały relacje ludzi z nieśmiertelnymi sąsiadami? Czy Loki pokrzyżuje plany przyrodniego brata? I co na to wszystko mają do powiedzenia ziemscy bohaterowie Marvela?