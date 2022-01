Telewizja Polska uderza w Tuska nowym słowem. "To perswazja i manipulacja"

- Dochodzi do skrócenia, ułatwienia odbioru, co powoduje, że odbiorca nie bardzo może z tym dyskutować. Ludzie słyszą "tuskowe" i reagują negatywnie nie tylko na to, co robi Tusk, ale też na działania jego zwolenników– mówi Nowak, określając to również pojęciem "funkcji magicznej".