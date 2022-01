Lubieżna zakonnica lesbijka wywołała skandal. Ile prawdy jest w filmie "Benedetta"?

Verhoeven nie ukrywa, że scenariusz swojego filmu oparł na książce non-fiction "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy" ("Nieskromne czyny: Życie lesbijskiej zakonnicy w renesansowych Włoszech") Judith C. Brown z 1986 r. Początkowo skrypt wyszedł spod pióra Gerarda Soetemana, który współpracował z Verhoevenem przy kilku wcześniejszych filmach. Ale ostatecznie Soeteman wycofał się z tego projektu i skreślił swoje nazwisko ze scenariusza, do którego reżyser naniósł swoje poprawki. W mniemaniu pierwszego autora film stał się przez nie zbyt erotyczny.